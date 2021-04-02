В пресс-службе губернатора Тюменской области важное назначение

Шеф-редактор дирекции информации телекомпании "Тюменское время" Игорь Канев назначен на пост начальника отдела в пресс-службе губернатора Тюменской области, сообщили Накануне.RU в оперштабе региона.

Елена Размазина, замещающая эту должность, находится в отпуске по уходу за ребенком, говорится в сообщении.

На странице в Facebook нового сотрудника пресс-службы поздравила начальник управления массовых коммуникаций регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Илона Гимпелевич.

"Поздравляю Игоря Канева с дебютом. Игорь, рады видеть в команде!" — написала Гимпелевич.