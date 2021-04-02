ВЦИОМ и "Левада-центр"* сообщили о снижении рейтинга доверия президенту

Социологи представили свежие данные по уровню одобрения действий президента России жителями страны. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показатель одобрения деятельности президента с 22 по 28 марта значительно не изменился (-0,1%) и составил 61,2%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 65,2% респондентов (-0,2%).

По версии "Левада-центра"* (*АНО "Левада-Центр" признана НКО-иноагентом), за месяц (с февраля по март) уровень одобрения деятельности Путина снизился с 65% до 63%, количество респондентов, не одобряющих деятельность президента, выросла на 1% - до 35%. При этом рейтинг доверия президенту снизился с 32% до 31%.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.