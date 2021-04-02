В Челябинске начальник областного госпиталя ветеранов войн выдвинулась на праймериз "ЕР" в Госдуму

Начальник областного госпиталя ветеранов войн Татьяна Василенко подала документы для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

"Я впервые в жизни принимаюсь за политическую работу. Чувствую, в первую очередь, ответственность. Ведь предложение Алексея Леонидовича означает огромное доверие ко мне", - отметила она.

Напомним, в марте губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил Татьяне Василенко поучаствовать в праймериз "ЕР". Ожидается, что она войдет в первую тройку региональной части списка партии.

Праймериз "Единой России" пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены к 1 июня.