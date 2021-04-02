В Нижневартовске по нацпроекту построят сквер железнодорожников

Чтобы городская среда отвечала запросам жителей, она должна формироваться с учетом их мнения. Опросить максимальное число людей позволяет голосование. Поэтому в этом году в России будет проводиться единое онлайн-голосование за объекты благоустройства. Вартовчане смогут высказать свое мнение на специальной платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Голосование пройдет в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Вартовчанам необходимо будет выбрать один из двух дизайн-проектов объекта "Сквер железнодорожников в 10 микрорайоне Нижневартовска". Общественная зона располагается рядом с торговым центром "Экспресс" и представляет собой необустроенную площадку с протоптанными тропинками, которые ведут к жилым домам, автостоянке и торговому центру.

Согласно дизайн-проекту №1, в сквере предусмотрены различные пешеходные дорожки, детская игровая площадка с комплексом "Паровоз". Все пешеходные зоны будут иметь твердое плиточное и асфальтобетонное покрытие. При проектировании пешеходных путей учтены существующие пешеходные связи, ведущие из жилых кварталов. На территории благоустройства разместят скамейки, обустроят систему освещения. Работы по озеленению включают устройство газона и посадку деревьев.

Дизайн-проект №2, по замыслу проектировщиков, предусматривает выполнение пешеходных зон с покрытием из тротуарной плитки. Проект также учитывает существующие пешеходные связи. В местах пересечения пешеходных потоков будут обустроены площадки для отдыха с малыми архитектурными формами.

Напомним, что помощь в онлайн-голосовании вартовчанам окажут волонтёры комфортной городской среды. Дизайн-проект Сквера железнодорожников, который наберет наиболее число голосов, реализуют в 2022 г. за счёт средств нацпроекта "Жильё и городская среда" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".