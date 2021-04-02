В Нижневартовске по нацпроекту построят сквер железнодорожников

02 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чьи "Искандеры" стреляли по Шуше?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2010) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске по нацпроекту построят сквер железнодорожников

Чтобы городская среда отвечала запросам жителей, она должна формироваться с учетом их мнения. Опросить максимальное число людей позволяет голосование. Поэтому в этом году в России будет проводиться единое онлайн-голосование за объекты благоустройства. Вартовчане смогут высказать свое мнение на специальной платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Голосование пройдет в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Вартовчанам необходимо будет выбрать один из двух дизайн-проектов объекта "Сквер железнодорожников в 10 микрорайоне Нижневартовска". Общественная зона располагается рядом с торговым центром "Экспресс" и представляет собой необустроенную площадку с протоптанными тропинками, которые ведут к жилым домам, автостоянке и торговому центру.

Согласно дизайн-проекту №1, в сквере предусмотрены различные пешеходные дорожки, детская игровая площадка с комплексом "Паровоз". Все пешеходные зоны будут иметь твердое плиточное и асфальтобетонное покрытие. При проектировании пешеходных путей учтены существующие пешеходные связи, ведущие из жилых кварталов. На территории благоустройства разместят скамейки, обустроят систему освещения. Работы по озеленению включают устройство газона и посадку деревьев.

Дизайн-проект №2, по замыслу проектировщиков, предусматривает выполнение пешеходных зон с покрытием из тротуарной плитки. Проект также учитывает существующие пешеходные связи. В местах пересечения пешеходных потоков будут обустроены площадки для отдыха с малыми архитектурными формами.

Напомним, что помощь в онлайн-голосовании вартовчанам окажут волонтёры комфортной городской среды. Дизайн-проект Сквера железнодорожников, который наберет наиболее число голосов, реализуют в 2022 г. за счёт средств нацпроекта "Жильё и городская среда" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске по нацпроекту построят сквер железнодорожников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сквер железнодорожников, нацпроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети