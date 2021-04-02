"Почему тянут? Ведь решение уже принято": ветераны о возвращении Краснознаменной группы

Главы ветеранских организаций Екатеринбурга и Свердловской области не знают, с чем связана задержка в восстановлении Краснознаменной группы в центре уральской столицы.

Напомним, недавно мэрия разместила на сайте госзакупок документы по поиску подрядчика, который займется ремонтом плотины, точнее, той ее части, на которой стоял легендарный памятник. Работы предусматривали несколько этапов, одним из которых должно было стать восстановление Краснознаменной группы уже к лету.

Исполнителю готовы были заплатить 4 млн рублей. Однако на этой неделе в городской администрации объявили, что конкурс признан несостоявшимся, так как на него не было подано ни одной заявки.

Как сообщил председатель совета Свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков, ему неизвестно, почему вопрос с возвращением памятника до сих пор никак не решен.

"Может быть, тянут до 2023 года, когда будет 300-летие Екатеринбурга? Где сейчас находится Краснознаменная группа? Говорят, где-то на складах. На каких складах, в каком состоянии? Мое мнение, как ветерана – надо восстанавливать. Это прерогатива города. Почему тянут? Не знаю. Ведь решение уже принято", - рассказал Накануне.RU Судаков.

Аналогично высказался и глава Екатеринбургского городского совета ветеранов Федор Ледерер.

"Со всеми вопросами лучше обратиться в мэрию. Мы поддерживали возвращение Краснознаменной группы, но не все зависит от нас. У них там свои организационные вопросы. Насколько я знаю, дали добро, принято решение о восстановлении", - сообщил он Накануне.RU.

Ледерер добавил, что в данный момент ему неизвестно, когда может быть проведен новый конкурс по поиску подрядчика.

В этом году ветераны уже дважды требовали от властей Екатеринбурга вернуть Краснознаменную группу на ее прежнее место. Напомним, памятник был варварски демонтирован в 2013 году без какого-либо согласования с жителями города.