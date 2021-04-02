02 Апреля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2010) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске мэр и торгово-промышленная палата договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали глава города Нижневартовска Василий Тихонов и президент торгово-промышленной палаты города Анатолий Лисин. Документ позволит создать благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности в городе, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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"Это традиционное соглашение является важным для развития взаимоотношений между торгово-промышленной палатой, предпринимательским сообществом и администрацией города. Наше сотрудничество положительно влияет на качество оказываемой помощи бизнесменам Нижневартовска, а также мотивирует развитие малого и среднего бизнеса в Нижневартовске", - сказал Тихонов.

В рамках договора стороны будут обеспечивать поддержку предпринимательства, в том числе самозанятых и субъектов креативных индустрий, а также создавать благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности в городе.

"Торгово-промышленная палата объединяет более 120 организаций малого и среднего бизнеса. Это достаточно большой экспертный состав, который может предлагать свои решения, касающиеся вопросов развития предпринимательства", - сказал Лисин.

В городе действует программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-25 годы и на период до 2030 гг.". Она реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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В Нижневартовске мэр и торгово-промышленная палата договорились о сотрудничестве

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Теги: Василий Тихонов, Анатолий Лисин, Торгово-промышленная палата, договор



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