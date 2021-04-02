02 Апреля 2021
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вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Всех желающих россиян можно будет провакцинировать от COVID-19 до лета - РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что мощности российского производства, а также фармкомпании за рубежом, производящие "Спутник V", смогут обеспечить вакцинацию от коронавируса всех желающих россиян до июня этого года. Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Путиным.

"Это действительно величайшее достижение российской науки, которое признано всем миром, и мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки", - заявил Дмитриев.

Президент уточнил, что производимая за рубежом российская вакцина будет поступать и в Россию, на что глава РФПИ ответил: "Да, также оно может поступать и в Россию и, безусловно, ускорять темп российской вакцинации. По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом".

вакцинация, прививка(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Дмитриев заявил, что "Спутник V" – одна из наиболее эффективных вакцин в мире, с эффективностью более 90%". "Мы также предложили другим партнерам, у которых эффективность менее 90%, один из наших уколов, для того чтобы повышать их эффективность", - сообщил глава фонда.

По словам Дмитриева, построенный за три месяца завод "Спутник Технополис" (совместно с компанией "Р-Фарм") стал одним из крупнейших предприятий по производству вакцины.

"Уже есть договоренности с 10 странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей в мире, и мы планируем уже… Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность", - рассказал Дмитриев.

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Всех желающих россиян можно будет провакцинировать от COVID-19 до лета - РФПИ

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Теги: рфпи, кирилл дмитриев, спутник v



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