02 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
администрация Челябинска (2016) | Фото:http://inmarkon.ru/

Мэрия Челябинска не согласовала митинг в защиту городского бора

Администрация Челябинска не согласовала проведение митинга в защиту городского бора, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, акцию протеста планировали провести 10 апреля. По оценкам организаторов, в ней могли принять участие до 300 человек. Организаторы направили приглашение на митинг губернатору Алексею Текслеру.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 га под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

2 февраля Второй апелляционный суд во второй раз признал недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Законодательное собрание Челябинской области обжэаловало решение суда. Ответчик просит отменить апелляционное определение суда и принять новое решение об отказе в удовлетворении требований административных истцов.

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Мэрия Челябинска не согласовала митинг в защиту городского бора

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Теги: Челябинский городской бор, хирургический корпус, ЧОДКБ, больница, митинг,



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