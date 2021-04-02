В Кудымкаре ледово-снежная лавина упала на сотрудницу мэрии

В Кудымкаре ледово-снежная лавина упала на сотрудницу мэрии: женщина выходила из здания администрации. Само ЧП произошло еще 19 марта, однако сегодня в сети появилось видео инцидента.

По данным "Парма-Новости", руководитель организации, которая обслуживает здание администрации, изначально отрицала падение снега на женщину.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Юрлинского муниципального округа, "ответственный специалист упустила проведение данных работ, за что привлечена к дисциплинарной ответственности".

Отметим, что это не единичный случай. 30 марта в Кудымкаре снежная лавина накрыла двух девочек. Откапывать детей пришлось случайным прохожим.

21 марта в Перми снег рухнул на 16-летнюю девушку. "Скорая помощь" оказала девушке необходимую медицинскую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась.

18 марта в Дзержинском районе Перми с крыши дома на женщину упал снег. Она погибла. После этого и.о. главы Перми Алексей Демкин отменил выходные для глав районов и заявил, что подход к очистке крыш от снега и наледи придется менять, "если такие случаи продолжатся".

Также было еще два случая схода снега на пермяков. На улице Генерала Наумова, 19 на семилетнюю девочку упал снег и лед с крыши многоэтажки. После осмотра в больнице, ее отпустили домой. На улице Газеты Звезда возле дома № 54 на проходящих детей двух и шести лет рухнул снег с высоты четвертого этажа. Младший ребенок был госпитализирован.