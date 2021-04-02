02 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Иван Айвазовский, выставка, Третьяковка, галерея, Владимир Мединский (2016) | Фото: nakanune.ru

В Кремле не намерены думать над вопросом Мединского о "великоросских землях" на территории Украины и Казахстана

В Кремле открестились от предложения экс-министра культуры России Владимира Мединского "задуматься о том, "как великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и Белоруссии".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "на повестке дня нет такого вопроса, это научные изыскания", передает "Интерфакс".

Задуматься на тему "великоросских земель" помощник президента России Мединский предложил на прошедшем на этом неделе в Совете Федерации круглом столе на тему "Информационная политика Российской Федерации и защита исторической правды".

Мединский много возмущался по поводу попыток Запада "промыть россиянам мозги", а также обвинял власти в недостаточно прогосударственной позиции. Он заявил, что "надо занимать нам более активную научно-пропагандистскую позицию, причем больше пропагандистскую".

"Война за историю в отношении нашего населения ведется с меркантильными целями. Отнять у нас территории можно, но могут быть последствия. Поэтому пытаются сделать так, чтобы мы их сами отдали", - пояснил свою позицию помощник президента России.

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В Кремле не намерены думать над вопросом Мединского о "великоросских землях" на территории Украины и Казахстана

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Теги: владимир мединский, история, запад, дмитрий песков



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