Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы признал Twitter виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на 3 млн 200 тысяч рублей.

Соцсеть не удалила контент с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции.

2 апреля суд рассмотрит еще два аналогичных административных протокола в отношении Twitter, а также три протокола в отношении Facebook, пишет "Интерфакс".

Напомним, Роскомнадзор объявил, что с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России. Соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (информация о суицидах, детское порно, способы приготовления наркотиков). В ведомстве пообещали заблокировать в России Twitter через месяц, если соцсеть не удалит всю запрещенную информацию.