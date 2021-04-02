02 Апреля 2021
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Общество В России
Твиттер (2021) | Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы признал Twitter виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на 3 млн 200 тысяч рублей.

Соцсеть не удалила контент с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции.

2 апреля суд рассмотрит еще два аналогичных административных протокола в отношении Twitter, а также три протокола в отношении Facebook, пишет "Интерфакс".

Напомним, Роскомнадзор объявил, что с 10 марта будет замедлять работу Twitter на территории России. Соцсеть с 2017 года игнорирует просьбы ведомства удалить опасный контент (информация о суицидах, детское порно, способы приготовления наркотиков). В ведомстве пообещали заблокировать в России Twitter через месяц, если соцсеть не удалит всю запрещенную информацию.

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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей

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Теги: Twitter, штраф



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