Суэцкий канал могут немного расширить или сделать дублер для некоторых участков

02 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
Сухогруз Ever Given сел на мель в Суэйком канале. (2021) | Фото: YouTube / Guardian News

Суэцкий канал могут немного расширить или сделать дублер для некоторых участков

Администрация Суэцкого канала подумает над расширением русла, но углублять его не будет, передает РИА Новости. Между тем, эксперты считают, что властям Египта, получающим от канала значительную часть доходов бюджета, стоит подумать над модернизацией технической инфраструктуры прохода между Африкой и Евразией.

Ранее глава администрации Суэцкого канала Усама Раби анонсировал пополнение флота буксиров двумя новыми судами в этом году. Но источники Reuters в судоходной отрасли отмечают, что это никак не решит проблему суперсудов, которые становятся с каждым годом все больше и тяжелее. Эксперты указывают на то, что разрешение ситуации с суперконтейнеровозом Ever Given – это большая удача. Если бы судно не удалось "откопать", пришлось бы снимать с него контейнеры, а оборудования для этого у канала (да и вообще в округе) просто нет – операция вылилась бы в огромные деньги.

Эксперты отмечают, что помимо модернизации инфраструктуры требуются еще и более строгие правила прохождения судов по каналу. Среди ограничений, которые можно было бы ввести, они называют обязательное использование буксиров для крупных судов и работу только в светлое время суток.

Есть также вариант с расширением и углублением канала-дублера, протяженность которого составляет 70 км. Его наличие позволило бы продолжать движение по каналу, даже если основное русло будет перекрыто крупным кораблем, севшим на мель.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суэцкий канал могут немного расширить или сделать дублер для некоторых участков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суэцкий канал, очередь, пробка, сухогруз, мель, контейнеровоз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети