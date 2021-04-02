Суэцкий канал могут немного расширить или сделать дублер для некоторых участков

Администрация Суэцкого канала подумает над расширением русла, но углублять его не будет, передает РИА Новости. Между тем, эксперты считают, что властям Египта, получающим от канала значительную часть доходов бюджета, стоит подумать над модернизацией технической инфраструктуры прохода между Африкой и Евразией.

Ранее глава администрации Суэцкого канала Усама Раби анонсировал пополнение флота буксиров двумя новыми судами в этом году. Но источники Reuters в судоходной отрасли отмечают, что это никак не решит проблему суперсудов, которые становятся с каждым годом все больше и тяжелее. Эксперты указывают на то, что разрешение ситуации с суперконтейнеровозом Ever Given – это большая удача. Если бы судно не удалось "откопать", пришлось бы снимать с него контейнеры, а оборудования для этого у канала (да и вообще в округе) просто нет – операция вылилась бы в огромные деньги.

Эксперты отмечают, что помимо модернизации инфраструктуры требуются еще и более строгие правила прохождения судов по каналу. Среди ограничений, которые можно было бы ввести, они называют обязательное использование буксиров для крупных судов и работу только в светлое время суток.

Есть также вариант с расширением и углублением канала-дублера, протяженность которого составляет 70 км. Его наличие позволило бы продолжать движение по каналу, даже если основное русло будет перекрыто крупным кораблем, севшим на мель.