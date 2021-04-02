Валерий Чупраков возглавил вновь возрожденный футбольный клуб "Амкар"

Власти Пермского края зарегистрировали автономную некоммерческую организацию "Амкар-Пермь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе футбольного клуба.

Президентом клуба вновь стал Валерий Чупраков. Команда намерена подать заявку на участие в ПФЛ 2021-2022. По данным минспорта Прикамья, документы на участие в ПФЛ должны быть направлены не позднее 30 апреля. Потом начнется процедура лицензирования.

Сезон в ПФЛ начнется в конце июня 2021 года. До этого власти планируют сформировать пул спонсоров клуба и форматы сотрудничества с ними, а также приступить к формированию состава клуба: подбору кандидатуры главного тренера и помощников, игроков, административного и управленческого штабов.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

7 августа "Амкар" был возрожден. Бренд спортивного коллектива был передан действующей футбольной команде "Академия".

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что готов вернуться в возрожденный клуб только в качестве консультанта.