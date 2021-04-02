02 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле задержан рецидивист, напавший с ножом на ребенка в подъезде

В Нижнем Тагиле полиция "по горячим следам" раскрыла нападение на ребенка. Задержан 47-летний неоднократно судимый житель Ленинского района.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, к полицейским обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный в подъезде дома по улице Циолковского пригрозил ножом ее 11-летнему сыну. Злоумышленник отобрал у ребенка два сотовых телефона и скрылся.

Оперативники выяснили, что мальчик шел домой из ближайшего магазина. Одним похищенным телефоном пользовался он сам, а второй принадлежит матери, с помощью которого он расплатился за покупку. Сыщики уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине. Оказалось, что когда подросток расплачивался на кассе, рядом находился мужчина, очень похожий на подозреваемого, и о чем-то беседовал с кассиром.

Вскоре оперативникам удалось выяснить, что это частый посетитель в магазине, проживающий неподалеку. Установить его личность не составило большого труда: мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В последний раз он был осужден в 2007-м за совершение убийства и краж, освободился только в прошлом году.

При задержании у нападавшего были изъяты оба телефона, их вернули потерпевшим. Также при личном досмотре у него нашли сверток с предположительно наркотическим веществом, которое уже направлено на исследование.

Действия задержанного попадают под статью 162 УК РФ (Разбой), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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В Нижнем Тагиле задержан рецидивист, напавший с ножом на ребенка в подъезде

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Теги: ребенок, нападение, полиция, Нижний Тагил



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