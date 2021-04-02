02 Апреля 2021
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Столкновение самолетов в аэропорту города Сургута (2021) | Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Отказали тормоза. Названа причина столкновения самолётов в Сургуте

Озвучена причина столкновения в Сургуте "ATR-72" "ЮТэйра" и "ЯК-40" "Скола", сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

"Вечером 1 апреля в аэропорту Сургута при техническом обслуживании самолётов у "ATR-72", находившегося с запущенными двигателями, произошел срыв тормозной системы. В результате он столкнулся с "ЯК-40", находившемся на стоянке. Пассажиры и члены экипажей в них отсутствовали, пострадавших нет. Самолёты повреждены", - отметили в прокуратуре.

Проверку ранее начало Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Столкновение самолетов в аэропорту города Сургута(2021)|Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Столкновение самолетов в аэропорту города Сургута(2021)|Фото: Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

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Отказали тормоза. Названа причина столкновения самолётов в Сургуте

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Теги: ЮТэйр, Скол, самолёт



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