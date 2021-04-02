Песков подтвердил переговоры Путина с Пашиняном 7 апреля в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча российского лидера Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном состоится 7 апреля в Москве.

"Вы знаете, что на высшем уровне между Россией и Арменией идет весьма активный диалог", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, лидеры обсудят ход трехсторонних договоренностей по Карабаху и выборы в Армении, передает РИА Новости.

Ранее Пашинян заявил, что в апреле формально подаст в отставку ради проведения внеочередных парламентских выборов. Песков отмечал, что данное решение не требует незамедлительного разговора с Владимиром Путиным.