Непотопляемый "Дом-2" "всплыл" на телеканале "Ю": шоу перезапускают в апреле

Реалити-шоу "Дом-2" перезапускается на телеканале "Ю".

"Легендарная телестройка возвращается! И это не первоапрельская шутка. Это официально Мы рады сообщить, что с 19 апреля на телеканале Ю стартует реалити-шоу "ДОМ-2. Новая Любовь", - говорится в сообщении на официальной странице телеканала "ВКонтакте".

Судя по ролику-тизеру, ведущими шоу останутся Ксения Бородина и Ольга Бузова. Формат проекта не изменится.

В конце декабря 2020 года стало известно, что ТНТ проект закрывает. Почти сразу появились слухи о возможном возрождении шоу на другом телеканале.

Глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров говорил, что одной из причин, по которой проект решили закрыть,стала его убыточность.

"Спорное заявление, что зрителем этой программы оставалось молодое поколение. Дело в том, что проекту "Дом-2" исполнилось более 15 лет. И безусловно, предельно популярный в начале, да и в середине и на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным", - цитирует Жарова "Интерфакс".

Руководство подсчитало убытки, и после нескольких попыток изменить формат было принято решение о закрытии шоу.