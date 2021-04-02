02 Апреля 2021
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Реалити-шоу &quot;Дом-2&quot; (2009) | Фото:afisha.yuga.ru

Непотопляемый "Дом-2" "всплыл" на телеканале "Ю": шоу перезапускают в апреле

Реалити-шоу "Дом-2" перезапускается на телеканале "Ю".
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"Легендарная телестройка возвращается! И это не первоапрельская шутка. Это официально Мы рады сообщить, что с 19 апреля на телеканале Ю стартует реалити-шоу "ДОМ-2. Новая Любовь", - говорится в сообщении на официальной странице телеканала "ВКонтакте".

Судя по ролику-тизеру, ведущими шоу останутся Ксения Бородина и Ольга Бузова. Формат проекта не изменится.

В конце декабря 2020 года стало известно, что ТНТ проект закрывает. Почти сразу появились слухи о возможном возрождении шоу на другом телеканале.

Глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров говорил, что одной из причин, по которой проект решили закрыть,стала его убыточность.

"Спорное заявление, что зрителем этой программы оставалось молодое поколение. Дело в том, что проекту "Дом-2" исполнилось более 15 лет. И безусловно, предельно популярный в начале, да и в середине и на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным", - цитирует Жарова "Интерфакс".

Руководство подсчитало убытки, и после нескольких попыток изменить формат было принято решение о закрытии шоу.

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Непотопляемый "Дом-2" "всплыл" на телеканале "Ю": шоу перезапускают в апреле

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Теги: дом-2, телеканал Ю, убытки, ольга бузова, ксения бородина



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Ранее 18.12.2020 19:24 Мск Телеканал ТНТ закрывает "Дом-2"

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