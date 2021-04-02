Жириновский предложил забирать машины у лихачей после ДТП с Эдвардом Билом

Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о конфискации машин нарушителей после ДТП с блогером Эдвардом Билом. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский

"ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города", - написал он в своем Telegram-канале.

Жириновский добавил, что блогер Эдвард Бил "окончательно обнаглел", совершив множество нарушений ПДД за последнее время.

Автоавария произошла 1 апреля в районе Смоленской площади, дом 13/21 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца. По предварительным данным, водитель Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя легковушками. Серьезные травмы получила женщина - водитель Volkswagen, она в реанимации.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщается, что блогер имеет 566 штрафов, 23 из которых – превышение скорости более чем на 80 км/ч.