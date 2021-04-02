02 Апреля 2021
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Госдума приняла закон "об обнулении"

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Полиция ничего не знает о дебоше депутата Госдумы Антона Гетты на борту "Аэрофлота"

Полиция не возбуждала дело и не проводила проверку по инциденту с депутатом Госдумы Антоном Геттой ("Единая Россия"). Более того: по данным Life Shot, инцидент не был зарегистрирован, в полиции о нем не знают. Telegram-канал ранее сообщал, что "Аэрофлот" пожаловался на поведение народного избранника.

"Спустя неделю мы решили узнать, как там проходит проверка по дебошу <…> во время рейса Москва — Казань. И оказалось, что данный инцидент даже не зарегистрирован. Причём полицейские утверждают, что они не в курсе. Или делают вид, что не в курсе", - пишет канал.

Ранее сообщалось, что депутат и его попутчик настойчиво требовали добавки алкоголя и мешали работать бортпроводникам. После приземления в Казани пассажиров передали полиции.  

Антон Гетта — руководитель совета фракции "Единая Россия" по антикоррупционному законодательству, член Центрального штаба ОНФ, координатор Бюро расследований ОНФ.

Глава комиссии по этике Отари Аршба сообщил РИА Новости, что поведение Гетты рассмотрят, если правоохранительные органы подтвердят эту информацию.

"Если правоохранители занялись этим вопросом, от них должен быть какой-то сигнал, информация, заявление, что административное дело возбуждено. Конечно, если факты подтвердятся, это станет предметом рассмотрения комиссии. Пока это только заявление и пресса", - сказал Аршба.

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Полиция ничего не знает о дебоше депутата Госдумы Антона Гетты на борту "Аэрофлота"

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Теги: полиция, антон гетта, депутат, дебош, аэрофлот



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