02 Апреля 2021
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Герман Греф (2020) | Фото: Сбер Конф

"Сбер" просто навязывает свои "сберклассы" школам - эксперт

Корпорация "Сбер" оказывает давление на родителей и школьников, проникая в школы и навязывая свои "сберклассы". Об этом заявил эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Иван Ваганов на парламентских слушаний в Госдуме "Человеческий потенциал России и стратегия "Образование – для всех".
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Он рассказал, что в его организацию обратились родители из Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Белгородской области, Брянска, Пензы, возмущенные насаждением цифровой платформы "Сбера" в школах без какого-либо согласования с родителями.

"У меня в распоряжении имеется (да в принципе он давно выложен в открытом доступе) приказ департамента образования и науки Брянской области. Между областным правительством и "Сбером" заключается соглашение о сотрудничестве с целью внедрения в школах персонализированного обучения. Затем департаменту образования остается издать приказ с перечнем школ, участвующих в проекте. Школам без вариантов приказывают принять соответствующие локальные акты, затем директора и классные руководители побуждают родителей безальтернативно войти в проект", - сообщил Ваганов.

Там же, где родители проявляют твердость, это начинает буксовать, и тогда "Сбер" собирает информацию о таких гражданах. Родители напрямую пожаловались в "Сбер". Им пообещали диалог под контролем службы безопасности корпорации, но при одном условии: никакой фиксации беседы.

"Родители в ответ выразили недоумение: если тот же "Сберкласс" - проект публичный, касающийся потенциально каждой школы, чего скрывать госпоже Раковой сотоварищи?" - спросил эксперт.

На требование публичного обсуждения "Сбер" молчит уже несколько недель, отметил Ваганов. Он считает, что это потому, что "на сегодня нет научно обоснованных доказательств, подтверждающих эффективность электронного обучения, его безопасность для здоровья, психического и интеллектуального развития детей" (цитата из документа Минспросвещения).

Эксперт призвал родителей не молчать, а защищать права и будущее своих детей.

Напомним, суть "цифровой школы" состоит в том, что ученик "привязывается" к цифровой платформе, через которую выполняет все действия, которые фиксируются и остаются в базе данных.

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"Сбер" просто навязывает свои "сберклассы" школам - эксперт

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Теги: цифровизация, образование, школа, сберкласс, сбер



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