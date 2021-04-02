На Южном Урале возбуждено дело о халатности из-за проживания ветерана труда в аварийном доме

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности из-за неприятия мер по переселению 92-летнего ветерана труда и ее внука – инвалида 1 группы из дома непригодного для проживания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Как рассказал пользователь в группе "Текслер, помоги", дом в деревне Аминева был выделен администрацией Кунашакского района, но о непригоден для проживания.

"В этом доме невозможная сырость, нечем дышать. Плесень! Бабушка наша постоянно болеет, внук, который и так является инвалидом I группы, лежит в туберкулезном диспансере, т.к. на фоне сырости этого дома у него выявили жидкость в лёгких и туберкулёз", - рассказал он.

Семья обращалась в администрацию, но никаких мер должностными лицами мэрии принято не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

"В ходе проверки расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, решен вопрос о предоставлении жилья, соответствующего нормативным требованиям и оказания при необходимости медицинской помощи. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления", - рассказали в пресс-службе регионального СК.