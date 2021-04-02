В Армении заявили, что данные о применении "Искандеров" в Карабахе не подлежат разглашению

Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян не стал комментировать возможное применение армянскими военными комплексов "Искандер" во время войны в Карабахе осенью прошлого года.

"Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, видео запуска "Искандеров" было опубликовано еще в ходе конфликта, а на днях обломки ракет обнаружили в окрестностях Шуши. Азербайджанский Тг-канал "Калибр" выпустил сюжет, в котором утверждается, будто обломки принадлежат не экспортному варианту, а именно тому типу "Искандера", что стоит на вооружении ВС РФ. На этом основании авторы ролика предположили, что ракеты по Шуше запускались с территории российской военной базы в Гюмри.

В Минобороны России еще в феврале заявляли, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся.