02 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
Ракетный комплекс &quot;Искандер-М&quot; (2016) | Фото:

В Армении заявили, что данные о применении "Искандеров" в Карабахе не подлежат разглашению

Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян не стал комментировать возможное применение армянскими военными комплексов "Искандер" во время войны в Карабахе осенью прошлого года.

"Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, видео запуска "Искандеров" было опубликовано еще в ходе конфликта, а на днях обломки ракет обнаружили в окрестностях Шуши. Азербайджанский Тг-канал "Калибр" выпустил сюжет, в котором утверждается, будто обломки принадлежат не экспортному варианту, а именно тому типу "Искандера", что стоит на вооружении ВС РФ. На этом основании авторы ролика предположили, что ракеты по Шуше запускались с территории российской военной базы в Гюмри.

В Минобороны России еще в феврале заявляли, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся.

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В Армении заявили, что данные о применении "Искандеров" в Карабахе не подлежат разглашению

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Теги: армения, искандеры, карабах



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