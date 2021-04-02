Полиция ищет виновника ДТП в Екатеринбурге, который "в бегах" с 2019 года

Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области ведет розыск подозреваемого в ДТП с тяжкими последствиями.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, разыскивается гражданин Алексеев: еще 13 сентября 2019 года в отношении него полицией было возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ.

"12 июня 2019 года в 01.54 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга он, управляя автомашиной "Фольксваген Туарег", в нарушение правил дорожного движения, двигаясь по улице Шефской со стороны Совхозной, выехал на перекресток с проспектом Космонавтов и улицей Бакинских Комиссаров на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с "Шевроле Круз", двигавшейся на зеленый свет. В результате аварии пассажир "Шевроле" получил телесные повреждения, которые специалисты определили как тяжкий вред здоровью. Фигурант дела на следственные мероприятия не является, в связи с чем его объявили в розыск", - рассказал полковник Горелых.

Он обратился с просьбой ко всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении Алексеева, сообщить об этом по линии "02" или круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61.