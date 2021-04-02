02 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.strani.ru

Эстонский политик обвинил украинских гастарбайтеров в русификации страны

Советник парламентской Эстонской консервативной партии Юри Кукк написал статью о "русификации" Эстонии, в которой отчасти виноваты украинские гастарбайтеры.

По его словам, он наблюдает стройку недалеко от своего дома, и там работают украинцы. И он лично видел, как они разговаривают по-русски со своим эстонским начальником. Виноваты в этом в том числе эстонские либералы, которые считают, что разговаривать на родном языке - это нормально. Это делает эстонское общество более русским, уверен Кукк.

"300 тысяч мигрантов и почти обрусевшее Ида-Вирумаа. Таллин и Харьюмаа стремительно русифицируются, и мы до сих пор реализуем цели КПСС завозом в Эстонию славян, говорящих не на английском, а на русском языке", - возмущается Кукк.

В Таллине уже не хватает русскоязычных детских садов и школ, потому что украинцы приезжают семьями, негодует советник.

К слову, это доказывает, что для большинства населения Украины родным языком является русский. По данным недавнего исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском. Это почти совпадает с данными опроса 2008 года, проведенного американским Институтом Гэллапа, согласно которым для 83% жителей Украины родным является русский язык.

Напомним, в 2019 году министр внутренних дел Эстонии Март Хельме обвинил украинских гастарбайтеров в том, что они отнимают рабочие места у коренного населения.

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Эстонский политик обвинил украинских гастарбайтеров в русификации страны

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Теги: Эстония, Украина, гастарбайтеры



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