02 Апреля 2021
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Спорт Тюменская область
Владимир Якушев, Александр Моор, награждение, чемпионат России по лыжным гонкам (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Сборная Тюменской области победила в эстафете чемпионата России по лыжным гонкам

В Тюмени подведены итоги эстафеты чемпионата России по лыжным гонкам, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Тюменская сборная – на первом месте, спортсмены из Татарстана – на втором, команда Сибирского и Дальневосточного ФО – на третьем.

"Проведение соревнований со зрителями очень важно после пандемии. Конечно, болельщики и спортсмены соскучились друг по другу", - прокомментировал присутствовавший на мероприятии полпред президента в УФО Владимир Якушев.

Председатель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высоко оценила как работу тюменских организаторов соревнований, так и выступление сборной региона.

"Организация на самом высоком уровне. Сборная Тюменской области лидирует в чемпионате России", - отметила Елена Вяльбе.

Владимир Якушев, Александр Моор, награждение, чемпионат России по лыжным гонкам(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Владимир Якушев, Александр Моор, награждение, чемпионат России по лыжным гонкам(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

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Сборная Тюменской области победила в эстафете чемпионата России по лыжным гонкам

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Теги: Владимир Якушев, Александр Моор, Жемчужина Сибири



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