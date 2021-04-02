Сборная Тюменской области победила в эстафете чемпионата России по лыжным гонкам

В Тюмени подведены итоги эстафеты чемпионата России по лыжным гонкам, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Тюменская сборная – на первом месте, спортсмены из Татарстана – на втором, команда Сибирского и Дальневосточного ФО – на третьем.

"Проведение соревнований со зрителями очень важно после пандемии. Конечно, болельщики и спортсмены соскучились друг по другу", - прокомментировал присутствовавший на мероприятии полпред президента в УФО Владимир Якушев.

Председатель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высоко оценила как работу тюменских организаторов соревнований, так и выступление сборной региона.

"Организация на самом высоком уровне. Сборная Тюменской области лидирует в чемпионате России", - отметила Елена Вяльбе.