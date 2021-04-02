СП пригрозила Минстрою "подворовыми обходами" нерасселённых балков в Сибири и на Дальнем Востоке

Счетная палата уже дважды провела анализ работы Минстроя по переселению жителей Сибири и Дальнего Востока из непригодного жилья. Поручение аудиторам дал президент. И результат тот же, что и год назад: "Минстрой не принял в полном объеме необходимые меры для исполнения поручения президента".

Речь идет о временном жилье, создававшемся во времена освоения регионов – так называемых балках.

"Минстрой не до конца обеспечил решение проблем, выявленных Счетной палатой в 2019 году. В итоге основные из них мы сейчас отмечаем повторно. Это: отсутствие исчерпывающих критериев отнесения непригодных строений к числу подлежащих расселению и сносу, несоответствие количества нуждающихся в переселении граждан (852 семьи) показателям госпрограммы "Жилище" (9,28 тыс. семей) и предварительным результатам проведенной регионами в 2020 году инвентаризации (20,1 тыс. семей), отсутствие законодательного определения понятия «помещение, непригодное для проживания", - говорится в комментарии аудитора СП Светланы Орловой.

Счетная палата отметила "крайне низкую результативность выполнения мероприятий по переселению граждан: исполнение расходов федерального бюджета составило 136,7 млн рублей или 28% предусмотренного объема". "Из планируемых к обеспечению в 2020 году жильем 259 семей фактически обеспечена только 71 семья или 27%", - говорится в отчете.

При этом на переселение граждан на ближайшие три года в бюджете предусмотрено 1,5 млрд руб. Аудиторы отмечают, что эта сумма "сформирована без оценки реальной потребности субъектов в средствах".

Орлова пригрозила Минстрою проверками "с изучением проблем на местах с использованием в том числе "подворового обхода".