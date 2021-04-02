СП пригрозила Минстрою "подворовыми обходами" нерасселённых балков в Сибири и на Дальнем Востоке

02 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Сибирский ФО Дальневосточный ФО В России Москва
Балок, Наталья Комарова, переселение, Югра (2013) | Фото: администрация ХМАО

СП пригрозила Минстрою "подворовыми обходами" нерасселённых балков в Сибири и на Дальнем Востоке

Счетная палата уже дважды провела анализ работы Минстроя по переселению жителей Сибири и Дальнего Востока из непригодного жилья. Поручение аудиторам дал президент. И результат тот же, что и год назад: "Минстрой не принял в полном объеме необходимые меры для исполнения поручения президента".

Речь идет о временном жилье, создававшемся во времена освоения регионов – так называемых балках.

"Минстрой не до конца обеспечил решение проблем, выявленных Счетной палатой в 2019 году. В итоге основные из них мы сейчас отмечаем повторно. Это: отсутствие исчерпывающих критериев отнесения непригодных строений к числу подлежащих расселению и сносу, несоответствие количества нуждающихся в переселении граждан (852 семьи) показателям госпрограммы "Жилище" (9,28 тыс. семей) и предварительным результатам проведенной регионами в 2020 году инвентаризации (20,1 тыс. семей), отсутствие законодательного определения понятия «помещение, непригодное для проживания", - говорится в комментарии аудитора СП Светланы Орловой.

Счетная палата отметила "крайне низкую результативность выполнения мероприятий по переселению граждан: исполнение расходов федерального бюджета составило 136,7 млн рублей или 28% предусмотренного объема". "Из планируемых к обеспечению в 2020 году жильем 259 семей фактически обеспечена только 71 семья или 27%", - говорится в отчете.

При этом на переселение граждан на ближайшие три года в бюджете предусмотрено 1,5 млрд руб. Аудиторы отмечают, что эта сумма "сформирована без оценки реальной потребности субъектов в средствах".

Орлова пригрозила Минстрою проверками "с изучением проблем на местах с использованием в том числе "подворового обхода".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СП пригрозила Минстрою "подворовыми обходами" нерасселённых балков в Сибири и на Дальнем Востоке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: счетная палата, расселение балков, минстрой



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети