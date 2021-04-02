Екатеринбуржцы смогут привиться от коронавиурса в гипермаркете "О’кей"

02 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Екатеринбуржцы смогут привиться от коронавиурса в гипермаркете "О’кей"

Жители Екатеринбурга, не успевшие привиться в ТЦ "Дирижабль", смогут поставить прививку в гипермаркете "О’кей" (ул. Бабушкина, 2а) уже сегодня.

Вакцинация пройдет в два этапа: 2 апреля с 16.00 до 19.00 и 3 апреля с 10.00 до 15.00. Второй этап, подразумевающий ревакцинацию (введение второго компонента) состоится 23 апреля с 16.00 до 19.00 и 24 апреля с 10.00 до 17.00. Напомним, что вводить второй компоненты прививки необходимо в том же месте, где была проведена первая вакцинация.

Записываться на прививку от COVID-19 не нужно, достаточно прийти в гипермаркет, имея при себе паспорт и полис ОМС. Вакцинация будет проходить в формате живой очереди.

Перед ней терапевты ЦГКБ № 23 проведут индивидуальный осмотр, а волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа помогут с заполнением анкет. Позже всем, кто привился, выдадут направление на ревакцинацию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбуржцы смогут привиться от коронавиурса в гипермаркете "О’кей"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцинация, гипермаркет, Екатеринбург, "О’кей"



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети