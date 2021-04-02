Екатеринбуржцы смогут привиться от коронавиурса в гипермаркете "О’кей"

Жители Екатеринбурга, не успевшие привиться в ТЦ "Дирижабль", смогут поставить прививку в гипермаркете "О’кей" (ул. Бабушкина, 2а) уже сегодня.

Вакцинация пройдет в два этапа: 2 апреля с 16.00 до 19.00 и 3 апреля с 10.00 до 15.00. Второй этап, подразумевающий ревакцинацию (введение второго компонента) состоится 23 апреля с 16.00 до 19.00 и 24 апреля с 10.00 до 17.00. Напомним, что вводить второй компоненты прививки необходимо в том же месте, где была проведена первая вакцинация.

Записываться на прививку от COVID-19 не нужно, достаточно прийти в гипермаркет, имея при себе паспорт и полис ОМС. Вакцинация будет проходить в формате живой очереди.

Перед ней терапевты ЦГКБ № 23 проведут индивидуальный осмотр, а волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа помогут с заполнением анкет. Позже всем, кто привился, выдадут направление на ревакцинацию.