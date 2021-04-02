В Европе после начала вакцинации число побочных эффектов при лечении коронавируса увеличилось в 5 раз

После начала вакцинации в Европе резко выросло количество побочных эффектов при лечении коронавируса или профилактике заболевания им. Об этом пишет немецкое издание 2020News.

По данным Европейского медицинского агентства (EMA), в Европе с апреля по декабрь количество зарегистрированных нежелательных побочных эффектов колебалось в пределах 10-12 тыс. ежемесячно. В конце декабря началась вакцинация, и уже в январе побочных эффектов было зафиксировано 27 тыс. В феврале это число подскочило до 52 тыс. Правда, в марте оно не увеличилось и тоже составило 52 тыс.

Единственным объяснением такого резкого роста может быть только вакцинация, подчеркивает издание. Косвенным свидетельством этого является то, что число сделанных прививок не ускоряется, поэтому в марте число побочных эффектов такое же, как в феврале. При этом только около 3% фактически возникающих нежелательных побочных эффектов попадают в базу ЕМА. В том числе смерти после вакцинации часто фиксируют как смерти от коронавируса. Это значит, что число побочных эффектов составляет более миллиона ежемесячно - это примерно 3% от числа вакцинированных. Иными словами, каждый тридцатый имеет побочные эффекты от вакцины, включая смерти.

Подавляющее большинство сообщенных побочных эффектов относятся к вакцине BioNTech/Pfizer.

Вакцинация в странах Европы идет довольно медленно. Страны одна за другой снова вводят строгий карантин. По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, полностью вакцинировались 4% населения, еще 6% - первой дозой. Директор бюро Ханс Клюге призывает ускорить процесс. Он заявил, что вакцины - это "лучший выход из пандемии" и они "эффективно предотвращают инфицирование", хотя производители вакцин признают, что они не предотвращают заражение, а только помогают уменьшить тяжесть осложнений. То есть Клюге озвучивает заведомо ложную информацию.

Интересно, что в России, когда началось быстрое снижение числа новых случаев коронавируса, привитых были лишь доли процента. Однако глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус отступает в том числе благодаря вакцинации. Сейчас в России еще меньше вакцинированных, чем в Европе, но ситуация намного лучше. Это свидетельствует о том, что процесс вакцинации, по крайне мере в начале, сам по себе не улучшает ситуацию. В России улучшение началось вне зависимости от вакцинации, а в Европе даже произошло ухудшение на фоне прививочной кампании.

Считается, что для формирования популяционного иммунитета нужно вакцинировать 60-70% населения. Однако вакцинолог Герт Ван ден Босше, работавший в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации, написал открытое письмо ВОЗ, в котором заявил об угрозе глобальной катастрофы здоровья от вакцинации. По его мнению, все вакцинированные становятся бессимптомными носителями инфекционных вариантов, что может иметь губительные последствия в долгосрочной перспективе. Также нельзя проводить вакцинацию во время распространения инфекции. Профилактические вакцины никогда не должны использоваться в популяциях, которые уже подверглись высокому инфекционному давлению, что происходит сейчас.

Отметим, что в Европе с февраля растет суточное число новых случаев коронавируса. В марте оно выросло на 40%. Смертность пока не растет, но эффект может быть отсроченный. В день фиксируется около 3 тыс. смертей. При этом, как заявляла врач-диагност, специалист по вопросам биоэтикии и биобезопасности Валетина Киселева, в ковид записывают такие симптомы, которые являются признаками многих болезней. Поэтому заболеваемость и смертность из-за вируса могут быть завышены.

В марте более 80 европейских врачей призвали ЕМА остановить вакцинацию до проведения подробных исследований, потому что количество побочных эффектов внушает тревогу, но они не исследуются. Вместо этого звучат только заверения, что вакцины безопасны и беспокоиться не о чем.