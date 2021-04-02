В Челябинске у памятника Курчатову появилась подсветка

02 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
памятник Курчатову в Челябинске, подсветка, (2021) | Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске у памятника Курчатову появилась подсветка

В Челябинске смонтировали новую архитектурно-художественную подсветку памятника Игорю Курчатову, сообщили Накануне.RU в городском комитете дорожного хозяйства.

Работы по восстановлению подачи электричества выполнило МБУ "ЭВИС". Инженерные коммуникации проложили под землю. Общая мощность всей подсветки – 1,9 кВт.

Подсветка памятника включается одновременно с наружным освещением. Она имеет два режима работы освещения: статический и динамический.

памятник Курчатову в Челябинске, подсветка,(2021)|Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

"Теплая цветовая температура заливающей подсветки композиции, лаконично сочетаясь с оранжевым цветом ядра, подчеркивает фактуру и цвет нешлифованного гранита, из которого высечена фигура Курчатова и пилоны за его спиной. Оранжевый цвет ассоциируется с солнцем и неиссякаемой энергией, которая скрыта в атомном ядре", - рассказала представитель подрядной организации Галина Кузык.

Напомним, в Челябинске в 2020 году отремонтировали памятник Курчатову. На эти работы было выделено 11 млн руб. Подрядчик почистил и отшлифовал бетонные части, заменил гранитную облицовку на стилобате и ступенях и обработал новые плиты антикоррозийным составом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске у памятника Курчатову появилась подсветка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: памятник Курчатову, подсветка,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети