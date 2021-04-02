В Челябинске у памятника Курчатову появилась подсветка

В Челябинске смонтировали новую архитектурно-художественную подсветку памятника Игорю Курчатову, сообщили Накануне.RU в городском комитете дорожного хозяйства.

Работы по восстановлению подачи электричества выполнило МБУ "ЭВИС". Инженерные коммуникации проложили под землю. Общая мощность всей подсветки – 1,9 кВт.

Подсветка памятника включается одновременно с наружным освещением. Она имеет два режима работы освещения: статический и динамический.

"Теплая цветовая температура заливающей подсветки композиции, лаконично сочетаясь с оранжевым цветом ядра, подчеркивает фактуру и цвет нешлифованного гранита, из которого высечена фигура Курчатова и пилоны за его спиной. Оранжевый цвет ассоциируется с солнцем и неиссякаемой энергией, которая скрыта в атомном ядре", - рассказала представитель подрядной организации Галина Кузык.

Напомним, в Челябинске в 2020 году отремонтировали памятник Курчатову. На эти работы было выделено 11 млн руб. Подрядчик почистил и отшлифовал бетонные части, заменил гранитную облицовку на стилобате и ступенях и обработал новые плиты антикоррозийным составом.