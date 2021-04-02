02 Апреля 2021
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телефонный террорист (2016) | Фото:vk.com

В Тюмени "заминировали" психдиспансер

Жители Тюмени заметили автомобили экстренных служб на Червишевском тракте, передает корреспондент Накануне.RU.

На месте много автомобилей "скорой помощи", МЧС и полиции. По информации подписчиков группы "ЧС Тюмень", неизвестные "заминировали" психдиспансер. Получить оперативный комментарий от правоохранителей на момент публикации не удалось.

Отметим, что ранее неизвестные злоумышленники сообщали о взрывных устройствах в школах и администрации Перми. А несколько дней назад анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили правоохранителям Сургута: неизвестные "заминировали" мэрию. Во всех случаях тревога оказалась ложной. Возбуждены уголовные дела.

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В Тюмени "заминировали" психдиспансер

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Теги: психдиспансер, лжеминирование, экстренные службы



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