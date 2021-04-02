02 Апреля 2021
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Спорт
Светлана Миронова (2021) | Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Тренерский совет СБР поставил удовлетворительную оценку сборным за сезон

Женская и мужская российские основные команды по биатлону получили удовлетворительную оценку (по шкале – удовлетворительно/неудовлетворительно) за сезон. Как сообщает телеграм-канал Союза биатлонистов России (СБР), об этом было объявлено на тренерском совете в Ханты-Мансийске.
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Отметим, что в общем сборная России по биатлону на Кубке мира завоевала лишь 7 медалей за сезон. Для сравнения, у сборной Норвегии за данный период в активе 83 медали. В сезоне 2020/2021 российская команда установила антирекорд по безмедальным гонкам - 43. Кроме того, женская сборная России потеряла максимальную квоту в шесть спортсменок на Кубке мира. В будущем сезоне представлять российскую команду на гонках КМ теперь смогут лишь пять биатлонисток.

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Тренерский совет СБР поставил удовлетворительную оценку сборным за сезон

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Теги: биатлон, Кубок мира, сборная России, спортсмены, результаты, оценка



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