На Елену Малышеву пожаловались в Роспотребнадзор за сомнения по поводу эффективности масочного режима

На программу Елены Малышевой "Жить здорово!" (Первый канал) пожаловались в Роспотребнадзор. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил проверить контент на предмет нарушения санитарных предписаний.

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Поводом стал репортаж из Чечни, куда Малышева слетала лично. В этом регионе отменен масочный режим, и Малышева назвала Чечню "островом счастья, живущим без масок".

В том же выпуске эксперты указывали на то, что при ношении маски более двух часов на ней образуются скопления патогенных организмов. "Вывод один: если уж вы носите маски — каждые два часа их нужно менять... Поэтому, я думаю, отменив масочный режим, вы увидели более легкие формы. Даже если к вам попал вирус, часть вируса вы все равно выдохнули. А дальше, если вы в маске, вы дышите своими микробами и вирусами, увеличивая их концентрацию. А без маски концентрация уменьшается", - рассказала телеведущая.

Она ссылалась на исследование датских ученых, согласно которому у тех, кто носит маски, COVID-19 бывает не реже чем у тех, кто ими не пользуется. При этом Малышева подчеркивала, что авторы программы не призывают никого не носить маски, а предлагают делать это правильно.

Рашкин направил в Роспотребнадзор депутатский запрос, передает РБК. Он пишет, что "отсутствие единообразия толкования и применения предписаний о соблюдении масочного режима вызывает заметное общественное недовольство".

"Прошу вас в рамках вашей компетенции организовать проверку вышеуказанного сюжета программы "Жить здорово!" на Первом канале как общественно значимой информации, распространенной в СМИ, на предмет достоверности и безопасности для жизни и здоровья граждан", - обращается Рашкин к главному санитарному врачу России Анне Поповой.