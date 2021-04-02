Вопросом стоимости проезда в Екатеринбурге займется РЭК

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга останется на прежнем уровне вплоть до 2022 г.. Как сообщил председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков в эфире радио "Комсомольская правда", мэрия не собирается поднимать данный вопрос в текущем году.

По словам представителя мэрии, вопросом о стоимости проезда и его возможном повышении займется Региональная энергетическая комиссия. Она рассмотрит заявки, которые будут поданы транспортными предприятиями и организациями, осуществляющими перевозки жителей и гостей Екатеринбурга по регулярным маршрутам.

В заявках должны быть указаны все доходы и расходы транспортников, а также пакет документов, подтверждающий необходимость повышения стоимости проезда.

В настоящий момент стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга составляет 28 рублей за поездку, в метро - 32 рубля. Ранее в мэрии уральской столицы назвали автобусные маршруты, где появятся валидаторы - устройства для оплаты проезда без участия кондуктора.

Напомним, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) поставит в Екатеринбург 60 новых автобусов для пассажирских перевозок почти за 800 млн руб. Новый транспорт выйдет на маршруты №24, 28 и 30 уже в конце текущего года.

В середине марта в мэрии также стартовал конкурс по выбору нового перевозчика, который должен будет обслуживать сразу пять автобусных направлений. Среди них маршруты: №40 (№11 на данный момент), №38, №12, №042 и №070.

Помимо этого, в рамках проекта по улучшению транспортной сети в уральской столице с 2021 г. начнется замена маршрутов общественного транспорта. За счет обновления маршрутной сети планируется повысить комфортность и привлекательность транспорта общего пользования для населения, улучшить регулярность движения и снизить отрицательное воздействие на окружающую среду.