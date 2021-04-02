Ситуацию на пермском свинокомплексе назвали критической

Финансовое положение "Пермского свинокомплекса" ухудшилось, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

По данным издания, в конце марта общественный совет поселка Майский "Майское содружество" инициировал встречу с руководством АО "Пермский свинокомплекс", профкомом и председателем земсобрания Краснокамского округа Григорием Новиковым, чтобы обсудить ситуацию на предприятии.

Представитель "Майского содружества" Павел Волегов назвал положение комплекса "критическим". Он сообщил о задержках зарплат, о том, что наблюдается падеж поголовья и о возникших проблемах с закупкой кормов.

Поголовье принадлежит прежнему владельцу предприятия ООО "Свинокомплекс "Пермский". В АО свиньи находятся на ответственном хранении. По словам первого замгендиректора свинокомплекса Жанны Перевойко, поголовье действительно кормится недостаточно - на одно животное приходится 600-800 г при норме 2,6 кг.

"Не секрет, что предприятие закредитовано, кредиторская задолженность и большие затраты на электроэнергию влекут большую финансовую нагрузку, плюс, конечно, огромный рост на сырье для производства комбикормов. Для экономики предприятия это практически неподъемно. Мы понимаем, что в день мы должны "съедать" 120 тонн комбикорма. Престартером молодое поголовье обеспечено",— приводит издание ее слова.

В 2020 г. АО получило краевую субсидию в 200 млн руб. Деньги полностью потрачены на корма, которые предприятие растянуло на три с половиной месяца. Долг по зарплате АО постарается закрыть до конца апреля, однако это зависит от выручки.

Для улучшения экономического положения на предприятии разрабатывают несколько инвестпроектов, ряд предложений уже направлены в региональный минпром.

Просроченная задолженность предприятия перед "Газпром межрегионгаз Пермь" составляет 65 млн руб. При этом есть график погашения, который исполняется, сообщают в компании.