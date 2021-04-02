Врачей, проводивших операцию в горящем кардиоцентре в Благовещенске, наградят

Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей, которые проводили операцию во время пожара в здании кардиоцентра в Благовещенске.

Как заявил Орлов в видеообращении, размещенном в Instagram, также будут награждены пожарные.

Напомним, пожар в здании кардиохирургического центра Амурской медицинской академии произошел 2 апреля.

Из учреждения были эвакуированы 120 человек, персонал и пациенты. Но в одной из операционных осталась бригада кардиохирургов: в момент пожара они начали операцию и не могли ее остановить. Всего в опасных условиях работали восемь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Операция завершилась успешно, пациента транспортировали в амурскую областную клиническую больницу.