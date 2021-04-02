В Екатеринбурге в очередной раз попросят мэра переименовать сквер в честь поэта Рыжего

Активисты движения Захара Прилепина закончили сбор подписей за наименование сквера в честь Бориса Рыжего. Как рассказал Накануне.RU координатор Движения Захара Прилепина в Екатеринбурге Алексей Никифоров на следующей неделе собранные подписи будут переданы мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

"Горожане весьма охотно подписывались под данной инициативой, ведь творчество Бориса Рыжего неразрывно связано с Екатеринбургом. И весьма печально, что имя поэта, известного далеко за пределами столицы Среднего Урала, до сих пор никак не увековечено в истории города. Мы намерены исправить это недоразумение и будем добиваться присвоения безымянному скверу по улице Титова имени Бориса Рыжего. Скверу Бориса Рыжего быть!", - отметил Никифоров.

Отметим, что общественность в течение последнего года очень активно добивается того, чтобы сквер на Вторчермете (между улицами Сухоложская и Ферганская, вблизи которого жил Борис Рыжий) был назван в честь поэта.

Вопрос стал всеобщим и не зависит от деятельности конкретного политического движения или актива.

Борис Рыжий своими стихами прославил Свердловск на всю Европу. Его стихи издавались в Голландии и других европейских странах. Ряд известных рок-групп записали на его стихи песни. За свое творчество он был удостоен премии "Антибукер". Борис Рыжий скончался в ночь на 7 мая 2001 года в возрасте 26 лет. Трагедия случилась в доме, расположенном на улице Шейнкмана, в Екатеринбурге.