Мишустин выступит в Госдуме с отчетом после оглашения послания президента

Михаил Мишустин и его кабинет министров выступят в Госдуме с годовым отчетом после того, как Владимир Путин озвучит послание Федеральному Собранию. Об этом сообщил первый зампред ГД Александр Жуков.

"Сначала будет послание, потом отчет правительства, ну а сроки пока мы точно не знаем", - цитирует Жукова ТАСС.

Ранее предполагалось, что премьер-министр придет с отчетом в Госдуму 21 апреля, но теперь, вероятно, это случится позже, поскольку СМИ называют основным (или рабочим) вариантом даты послания 22 апреля.

Напомним, в прошлом году президент России обратился с посланием к Федеральному собранию в январе. В тот же день стало известно об отставке правительства, так что перед Госдумой Мишустин отчитывался только-только вступив в должность, с результатами работы Дмитрия Медведева.