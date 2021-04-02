02 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: duma.gov.ru

Мишустин выступит в Госдуме с отчетом после оглашения послания президента

Михаил Мишустин и его кабинет министров выступят в Госдуме с годовым отчетом после того, как Владимир Путин озвучит послание Федеральному Собранию. Об этом сообщил первый зампред ГД Александр Жуков.

"Сначала будет послание, потом отчет правительства, ну а сроки пока мы точно не знаем", - цитирует Жукова ТАСС.

Ранее предполагалось, что премьер-министр придет с отчетом в Госдуму 21 апреля, но теперь, вероятно, это случится позже, поскольку СМИ называют основным (или рабочим) вариантом даты послания 22 апреля.

Напомним, в прошлом году президент России обратился с посланием к Федеральному собранию в январе. В тот же день стало известно об отставке правительства, так что перед Госдумой Мишустин отчитывался только-только вступив в должность, с результатами работы Дмитрия Медведева.

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Мишустин выступит в Госдуме с отчетом после оглашения послания президента

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Теги: михаил мишустин, послание федеральному собранию, отчет правительства, александр жуков



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