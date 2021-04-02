02 Апреля 2021
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Алексей Орлов во время передачи машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу (2021) | Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов займется проблемой некачественных разметок на дорогах Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что возьмет на контроль проблему некачественной разметки на дорогах уральской столицы. Об этом градоначальник сообщил в своем Instagram.

"Каждый день езжу по улицам города. Разметки у нас нет практически нигде. Во многом из-за отсутствия разметки растет количество аварий на дорогах. Эту ситуацию буду кардинально менять. Дал поручение найти дополнительные средства для решения проблемы. Главное для нас — безопасность горожан", - пишет мэр города.

По его словам, в качестве решения проблемы необходимо наносить разметку на основе термопластика, чтобы она оставалась на дорогах даже в зимнее время года.

"Нужно обязательно синхронизировать работы по нанесению разметки и другие дорожные работы. Опыт российских городов показывает, что это возможно", - заявил градоначальник.

Это не единственные изменения, к которым имеет отношение Алексей Орлов. Так, комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы рассмотрела изменения структуры "городской ратуши", предложенные мэром. Градоначальник предложил изменить название ряда должностей, а также ликвидировать пять органов и создать вместо них два департамента.

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Алексей Орлов займется проблемой некачественных разметок на дорогах Екатеринбурга

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Теги: Орлов, Екатеринбург, разметка, дороги



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