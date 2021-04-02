Мои отношения с Удальцовым прекращены": Шевченко ответил на обвинения "Левого фронта"

Журналист Максим Шевченко, входивший до последнего времени в исполком "Левого фронта", ответил на обвинения ЛФ в сотрудничестве с "кремлевскими полтиттехнологами".

Напомним, Шевченко присоединился к "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС, ранее КПСС – "Коммунистическая партия социальной справедливости" и готов возглавить движение на выборах в Госдуму в сентябре этого года. РПСС возглавляет экс-депутат Госдумы Константин Рыков, как минимум в прошлом – кремлевский политтехнолог.

Впрочем, Швеченко в своем ответе бывшим соратникам предлагает не поминать прошлое, в котором много странного у многих: "Обвинение меня в сотрудничестве с прокремлевской организацией смехотворно, поскольку на момент заявления Исполкома ЛФ этой организации РПСС ещё и трёх суток не исполнилось. Членство в ЕР (он, кстати, никогда не был членом этой партии) и депутатство Константина Рыкова от ЕР не более постыдно, чем членство в ЕР и депутатство от ЕР Павла Грудинина. И не меня, лидера РПСС, но руководство КПРФ Путин лично награждал орденами и медалями".

Шевченко называет обвинение его в желании занять депутатское кресло "идиотским".

"Хотел бы кресло - сидел бы и преданно смотрел в глаза Зюганову или Путину. Вы многого не знаете, а уточнить не удосужились. Обвинение в спойлерстве - абсурдное. Есть масса людей (из демократической и патриотической среды, из национальных регионов) которые просто не могут взаимодействовать с КПРФ, но полнят собой протестное движение так, как многим "левым" и не снилось", - пишет Шевченко в своем Telegram-канале.

Он называет решение "Левого фронта "постыдным судилищем" и "отвратительной попыткой расправы".

Также у Шевченко есть претензии лично к лидеру ЛФ Сергею Удальцову: "После того, как слова Удальцова о том, что мой проект это "проституция", стали заголовками пропутинских СМИ (к вопросу о том, кто работает на Кремль), мои отношения с Удальцовым прекращены. Сергей поработал на откровенного врага. Надеюсь, невольно. Я никаких поводов для этого не давал. Я помогал его семье, когда он сидел. Как и "проклятый" Рыков, кстати, которого Анастасия Удальцова прекрасно знает. Если это методы левого движения, то мне с такими методами не по пути".

В заключении Шевченко призвал членов "Левого фронта" переходить к нему на работу в штаб РПСС.