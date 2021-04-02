"Логичный шаг": Михаил Козлов стал новым вице-президентом Уральской торгово-промышленной палаты

Глава управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Уральской торгово-промышленной палаты Михаил Козлов назначен новым вице-президентом организации. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской ТПП, Козлов продолжит курировать направление, но только уже в новом статусе

По словам президента организации Андрея Беседина, Козлов работает в ТПП с 2012 г. и переход на новую должность – это логичный шаг, как в его карьере, так и в деятельности палаты.

"Львиная доля достижений Уральской ТПП на международном бизнес-поле – результат работы Михаила Александровича и его команды. За девять лет под его руководством было организовано 128 деловых миссий в более чем 40 стран. В миссиях приняли участие 1565 свердловских предпринимателей. Это не просто цифры: благодаря этим деловым поездкам, сотни предприятий открыли для себя новые рынки, наладили связи и вывели свой бизнес на более высокий уровень", – сказал Андрей Беседин.

По его словам, в период пандемии в 2020 г. команда Козлова смогла не только сохранить на прежнем уровне взаимодействие с международным бизнес-сообществом, но и превзойти его. Так, благодаря использованию онлайн-сервисов и созданию электронных кабинетов, удалось организовать переговоры с партнерами из 18 стран, что на семь больше, чем в 2019 г.

В рейтинге торгово-промышленных палат РФ Уральская ТПП традиционно входит в ТОП-3 по показателям международной активности. Правительство Свердловской области совместно с командой нового вице-президента организации 5-6 апреля организуют большую бизнес-миссию уральских предпринимателей в Узбекистан на международную выставку Иннопром. Уральская ТПП выступит в качестве оператора деловой поездки.

"За время пандемии мы освоили новые инструменты взаимодействия с иностранными партнерами, это дает нам уверенность в завтрашнем дне. В 2021 году мы продолжим восстанавливать направление, которое оказалось под угрозой из-за закрытия границ. Большая работа предстоит и по уже запущенным проектам. В рамках двухстороннего сотрудничества весной 2021 года мы вместе с немецким культурным центром имени Гете, при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге, организуем форум, посвященный проблемам экологии, а летом совместно с генеральным консульством Франции проведем мероприятие "Трианонский диалог", направленное на развитие партнерства французских стартапов с крупным российским бизнесом", – рассказал Михаил Козлов.