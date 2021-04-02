Жители трех городов в Челябинской области смогут поставить прививку от коронавируса в ТРК

В трех городах Челябинской области в выходные в торгово-развлекательных комплексах пройдет вакцинация от коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, поставить прививку можно будет в ТРК в Челябинске, Миассе и Магнитогорске.

Вакцинация пройдет в Челябинске 3 апреля с 10:00 до 16:00 в ТРК "Алмаз" и ТРК "Горки", с 10:00 до 15:00 в ТРК "Куба", с 12:00 до 16:00 в ТРК "Космос".

В Миассе можно будет поставить прививку 3 и 4 апреля с 12:00 до 16:00 в ТРК "Слон".

В Магнитогорске также вакцинация продлится два дня. Она будет проходить с 11:00 до 15:00 в ТРК "Континент" и ТРК "Гостиный двор".

Чтобы поставить прививку, нужен паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Уже на месте нужно заполнить анкету и согласие на вакцинацию. Перед прививкой пациента осмотрит врач.

Напомним, 26 марта губернатор Алексей Текслер заявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах региона.