Уральский полпред и губернатор Тюменской области наградят победителей чемпионата России по лыжным гонкам

Уральский полпред Владимир Якушев в компании губернатора Тюменской области Александра Моора сегодня присутствуют на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в областной столице, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Якушев и Моор в "Жемчужине Сибири" посмотрят эстафетные гонки и примут участие в церемонии награждения. Сегодня также пройдёт заседание наблюдательного совета Тюменского государственного университета.

Полпред проведёт рабочую встречу с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, чтобы обсудить развитие лыжного спорта в Уральском федеральном округе.