02 Апреля 2021
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Оружие Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном посёлке Вешки (2021) | Фото: Александр Хинштейн

"Незыгарь": "Мытищинский стрелок" мог иметь отношение к июльской истории с ЧВК в Минске

Телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на источники сообщает, что погибший 30 марта "мытищинский стрелок" с конца 1980-х годов мог иметь отношение к ряду конфликтов на постсоветском пространстве и за рубежом — вначале как непосредственный участник, а затем как вербовщик и организатор частных силовых структур.

"Непосредственной причиной действий, предпринятых в отношении "Барданова", якобы имевшего российские и зарубежные паспорта, в том числе — на другие фамилии, называется июльский инцидент на территории Республики Беларусь, где были арестованы "российские наемники из ЧВК Вагнера", а причиной оказанного "Бардановым" жесткого сопротивления — сделанный ему перед самым началом операции задержания телефонный звонок от "неизвестного лица" с неким кодовым сообщением", - пишет "Незыгарь".

По мнению источников, инцидент в Мытищах - не бытовой и не чисто криминальный сюжет, а "эпизод более масштабного конфликта, имеющего внутриполитическую и даже международную подоплеку". В таком случае, отмечает ТК, история "мытищинского стрелка" неизбежно будет иметь продолжение не только на различных этажах российской "властной вертикали", но и в отношениях между Москвой, Киевом и Минском.

Ранее СМИ сообщили, что Барданов, целый день оборонявшийся от спецназа в подмосковных Мытищах, мог погибнуть при штурме после выстрела из гранатомета. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, разрыв боеприпаса гранатомета мог стать причиной пожара, из-за которого полностью выгорели третий этаж и крыша дома. Точную причину смерти Барданова установит экспертиза.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ходе операции никакая артиллерия не применялась.

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"Незыгарь": "Мытищинский стрелок" мог иметь отношение к июльской истории с ЧВК в Минске

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Теги: мытищи, стрельба, владимир барданов



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