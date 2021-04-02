Прокуратура выяснит обстоятельства пожара в подпольном террариуме Екатеринбурга

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию о гибели животных в результате пожара в подпольном террариуме Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, к проведению надзорных мероприятий также привлечены специалисты Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.

"Природоохранной прокуратурой совместно со специалистами территориального органа Россельхознадзора будет дана оценка соблюдения законодательства в сфере ветеринарии и требований закона в области охраны и использования животного мира", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что пожар случился вчера утром в подвале склада на Завокзальной, 31а. Очевидцы утверждают, что погибли сотни животных, однако точное число ведомство не уточняет.

Пожар на площади 20 кв.м. был локализован в 7.13. По информации МЧС – горела текстильная продукция. В тушении огня было задействовано пять единиц техники и 19 человек личного состава. Никто из людей в результате инцидента не пострадал.