02 Апреля 2021
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Общество Украина
лаборатория, стопкоронавирус, инфекция, знак, больница (2020) | Фото: пресс-служба РМК

На Украине суточный рекорд по заболевшим COVID-19 за всю эпидемию – почти 20 тысяч человек

Глава Минздрава Украины Максим Степанов опубликовал в Facebook суточную сводку по заражениям коронавирусом в стране. Согласно ее данным, за последние сутки на Украине зафиксирована максимальная заболеваемость COVID-19 с начала пандемии – 19 893 новых случая. Скончалось 433 человека, за двое суток – больше 800 погибших. Наиболее сложная ситуация складывается во Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске.

По данным Степанова, за последние сутки первый компонент вакцины от коронавируса получили 19 тыс. человек, всего в стране привито 267 тыс. человек (не уточняется, сколько вакцинировано двумя компонентами). Пока Украина получает только индийский аналог шведско-британской вакцины AstraZeneca.

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На Украине суточный рекорд по заболевшим COVID-19 за всю эпидемию – почти 20 тысяч человек

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Теги: рекорд, коронавирус, украина, заболеваемость, вакцинация



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