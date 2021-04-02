На Украине суточный рекорд по заболевшим COVID-19 за всю эпидемию – почти 20 тысяч человек

Глава Минздрава Украины Максим Степанов опубликовал в Facebook суточную сводку по заражениям коронавирусом в стране. Согласно ее данным, за последние сутки на Украине зафиксирована максимальная заболеваемость COVID-19 с начала пандемии – 19 893 новых случая. Скончалось 433 человека, за двое суток – больше 800 погибших. Наиболее сложная ситуация складывается во Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске.

По данным Степанова, за последние сутки первый компонент вакцины от коронавируса получили 19 тыс. человек, всего в стране привито 267 тыс. человек (не уточняется, сколько вакцинировано двумя компонентами). Пока Украина получает только индийский аналог шведско-британской вакцины AstraZeneca.