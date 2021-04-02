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пыть-ях (2011) | Фото: Накануне.ru

В Пыть-Яхе отправится в колонию экс-глава "Управления городского хозяйства"

В Пыть-Яхе за злоупотребление полномочиями наказан бывший глава "Управления городского хозяйства", сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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Он наказан четырьмя годами колонии общего режима.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2016 г. глава управления за счёт бюджета оплатил капремонт водоочистных сооружений Пыть-Яха. На самом деле никто этих работ не делал. Сумма ущерба – более 89 млн руб. Также он, желая скрыть преступление, в апреле 2017 г. единолично принял решение о проведении части ранее оплаченных работ на сумму в 725 тыс. рублей за счет средств возглавляемого им муниципального управления. Этим он нарушил интересы УГХ. Кроме того, в октябре 2016 г. глава управления оплатил личный административный штраф казенными деньгами. К нему был подан иск на 90 млн руб.

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В Пыть-Яхе отправится в колонию экс-глава "Управления городского хозяйства"

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Теги: управление городского хозяйства, ущерб казне, злоупотребление полномочиями, растрата



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