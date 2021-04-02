02 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

УФАС заставило АО "ЭнергосбыТ Плюс" заплатить штраф за рекламу в квитанциях свердловчан

АО "ЭнергосбыТ Плюс" и его должностное лицо уплатили штрафы в 50 тыс. руб. и 4 тыс. руб. соответственно за распространение рекламы в квитанциях жителей Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского отделения УФАС России, свыше миллиона уральцев перед Новым годом получили квитанции с рекламой следующего содержания: "В Новый год - без долгов! Оплатите счет ноября 1 889,61 р. + рекомендованный платеж 322,83 р. И станьте участником розыгрыша призов!" При этом реклама на счетах за потребленные коммунальных ресурсов запрещена и противоречит требованиям законного размещения.

"Две судебные инстанции подтвердили законность вынесенного Свердловским УФАС России решения по делу о нарушении законодательства РФ о рекламе, признав, что распространяемая информация носит именно рекламный характер, а не справочно-информационный (дело № А60-30296/2020)", - рассказали в УФАС.

По результатам административного расследования АО "ЭнергосбыТ Плюс" по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, Свердловское УФАС России назначило юридическому лицу и его ответственному должностному лицу наказание в виде штрафа.

Постановлением 17 арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба АО "ЭнергосбыТ Плюс" - без удовлетворения.

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УФАС заставило АО "ЭнергосбыТ Плюс" заплатить штраф за рекламу в квитанциях свердловчан

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Теги: УФАС, квитанции, реклама, суд, "ЭнергосбыТ Плюс"



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