В США намерены обойтись без вакцины AstraZeneca

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи допустил, что США смогут обойтись без использования вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca.

По его словам, этот вопрос все еще не решен. "Я считаю, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин", — сказал Фаучи.

В США находятся десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca. Однако она все еще не одобрена национальным регулятором. Власти страны рассматривают вопрос о направлении препарата в другие страны, сообщает Regnum.

Ранее многие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca. Корпорация заверила в том, что ее вакцина безопасна. Европейское агентство лекарственных средств, Британский медицинский регулятор и нидерландский центр побочных эффектов Lareb тоже не нашли связи с образованием тромбов. Однако норвежские эксперты пришли к выводу, что вакцина вызывает тромбы. К такому же выводу пришли исследователи из Германии, пишет The Wall Street Journal. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что AstraZeneca могла предоставить неполные данные об испытаниях своей вакцины.