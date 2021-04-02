02 Апреля 2021
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Общество За рубежом
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

В США намерены обойтись без вакцины AstraZeneca

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи допустил, что США смогут обойтись без использования вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca.

По его словам, этот вопрос все еще не решен. "Я считаю, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин", — сказал Фаучи.

В США находятся десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca. Однако она все еще не одобрена национальным регулятором. Власти страны рассматривают вопрос о направлении препарата в другие страны, сообщает Regnum.

Ранее многие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca. Корпорация заверила в том, что ее вакцина безопасна. Европейское агентство лекарственных средств, Британский медицинский регулятор и нидерландский центр побочных эффектов Lareb тоже не нашли связи с образованием тромбов. Однако норвежские эксперты пришли к выводу, что вакцина вызывает тромбы. К такому же выводу пришли исследователи из Германии, пишет The Wall Street Journal. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что AstraZeneca могла предоставить неполные данные об испытаниях своей вакцины.

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В США намерены обойтись без вакцины AstraZeneca

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Теги: США, вакцина, AstraZeneca



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