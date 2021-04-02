02 Апреля 2021
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Экономика Челябинская область
обогатительная фабрика, Михеевский ГОК, РМК (2021) | Фото: РМК

Михеевский ГОК приобрел обогатительную фабрику в Челябинской области

Михеевский горно-обогатительный комбинат (входит в состав Группы "Русская медная компания") приобрел обогатительную фабрику ООО "Инвест развитие". Это позволит ГОКу увеличить объемы переработки руды и производства медного концентрата в 1,5 раза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба РФ. Сумма сделки не раскрывается.

ООО "Инвест развитие" учреждено в 2016 году группой иностранных инвесторов при посредничестве инвестиционно-консалтинговой компании Altus Capital для реализации проектов по добыче и обогащению полезных ископаемых на территории Челябинской области. В рамках проекта в регионе в 2018 году на территории, примыкающей к производственной площадке АО "Михеевский ГОК", была построена обогатительная фабрика производительностью 9 млн тонн руды в год. На ее мощностях перерабатывалась медная руда, поставляемая с АО "Михеевский ГОК". С момента запуска ООО "Инвест развитие" переработано 29,2 млн тонн руды, приобретенной у АО "Михеевский ГОК", и произведено 87,9 тысяч тонн меди в концентрате, в том числе в 2020 году произведено 32,8 тысяч тонн меди в концентрате. Численность персонала ООО "Инвест развитие" - 437 человек.

обогатительная фабрика, РМК,(2021)|Фото: РМК

РМК построила Михеевский ГОК в 2014 году в Челябинской области для добычи и обогащения медной руды Михеевского месторождения. Мощность предприятия по переработке руды составляет 18 млн тонн руды в год.

"Приобретение ООО "Инвест развитие" позволит Михеевскому ГОКу увеличить объемы переработки руды и производства медного концентрата в 1,5 раза, что повысит обеспеченность Группы РМК собственным минеральным сырьем", - рассказал президент РМК Всеволод Левин.

Исполнительный директор Altus Capital Андрей Пожитков сообщил, что компания выступала в проекте ООО "Инвест развитие" в качестве финансового инвестора с конечным сроком инвестирования денежных средств.

"Благодаря опыту компании в структурировании сложных проектов, а также наличию экспертизы и доступа к широкому спектру финансовых инструментов и долговому финансированию мы смогли в достаточно короткие сроки привлечь финансирование для строительства ООО "Инвест развитие" и вывести предприятие на проектные показатели. В силу наличия заинтересованности Группы РМК в увеличении собственных производственных мощностей мы достигли соглашения о реализации принадлежащего нам актива целевому инвестору", - отметил он.

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Михеевский ГОК приобрел обогатительную фабрику в Челябинской области

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Теги: Михеевский ГОК, РМК, обогатительная фабрика,



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