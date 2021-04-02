02 Апреля 2021
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коллаж Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Владимир Потанин Норильский никель (2012) | Фото:

"Русал" не хочет пересматривать дивидендную политику "Норильского никеля"

Основанная Олегом Дерипаской компания "Русал" возражает против изменения дивидендной политики "Норильского никеля". "Русал" – второй по величине акционер комбината (27,8%), а крупнейший акционер – "Интеррос" Владимира Потанина (34,6%) – настаивает на изменении формулы расчета дивидендов, мол, нужно увеличивать инвестпрограмму и вкладывать в экологию.

Член совета директоров "Норникеля" Алексей Башкиров, представляющий интересы "Интерроса", отмечает, что для компании правильно было бы не "раздавать сразу деньги" акционерам, а вкладывать их в бизнес и уже остаток – распределять. "Компания должна реинвестировать и расти, к тому же у нее есть ряд вызовов, которые требуют инвестиций, — экология и перевооружение (модернизация производства)", - цитирует Башкирова РБК.

По данным издания, дивидендная политика давно является предметом спора двух крупнейших акционеров. Текущее соглашение о дивидендной политике, по идее, заканчивается в этом году, но, возможно, "Русал" будет настаивать на его продлении. Сейчас акционеры пытаются посчитать возможные варианты изменения формулы.

Сейчас компания платит дивиденды в размере 60% от доналоговой прибыли (EBITDA) при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8 (по итогам 2020 года этот показатель составил 0,6). Аргумент "Русала" к сохранению существующей формулы – "Норникель" не осваивает в последние годы больше 75% средств инвестпрограммы, надо справиться сначала с существующими объемами денег. "Интеррос" после аварии в Норильске в прошлом году и выплаты многомиллиардного штрафа декларирует намерение заняться экологией в невиданных объемах, запустить новый инвестиционный цикл, а власти еще и социальную ответственность навешивают – обновление и (в идеале) реновацию в Норильске.

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"Русал" не хочет пересматривать дивидендную политику "Норильского никеля"

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Теги: русал, норильский никель, интеррос, владимир потанин, дивиденды



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